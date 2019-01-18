Суд Сочи огласил приговор обвиняемому в гибели ребенка в ливневке

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Суд в Сочи признал главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» Сергея Пинчука виновным в гибели ребенка в ливневке в августе прошлого года. Об этом говорится в сообщении СК России по региону.

По данным пресс-службы, Пинчук получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. При этом инженеру запретили на два года занимать должности в органах местного самоуправления.

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Как отмечается, Пинчук обвинялся по ч. 2 ст. 293 УК России (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что по факту гибели упавшего в ливневку мальчика в Сочи возбудили дело.