Суд Сочи огласил приговор обвиняемому в гибели ребенка в ливневке
Суд в Сочи признал главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» Сергея Пинчука виновным в гибели ребенка в ливневке в августе прошлого года. Об этом говорится в сообщении СК России по региону.
По данным пресс-службы, Пинчук получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. При этом инженеру запретили на два года занимать должности в органах местного самоуправления.
Реклама
Как отмечается, Пинчук обвинялся по ч. 2 ст. 293 УК России (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Ранее сообщалось, что по факту гибели упавшего в ливневку мальчика в Сочи возбудили дело.