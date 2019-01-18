В Австралии установилась рекордная жара

В Австралии установилась рекордно жаркая погода, сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что дневная температура в Австралии в среднем достигала 40°С, а в ночное время температура воздуха составляла 35,9°С.

Бюро прогнозировало, что в скором времени температура может подняться до 42°С.

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Метеорологи говорят, что температура воздуха побила рекорды более чем в десяти местах по всей Австралии, в основном в центральной части страны.

Как отмечается, столь сильная жара привела к гибели диких животных, лесным пожарам и массовой гибели местных колоний летучих мышей в Новом Южном Уэльсе. Шестнадцать человек в Южной Австралии были госпитализированы из-за жары, заявило правительство штата.

Власти в нескольких штатах призвали людей оставаться дома и сводить к минимуму физическую активность.

Ранее сообщалось, что ученые из США, Австралии и других стран связали жару с ростом насилия.