Россия осудила взрыв в школе полиции в Боготе
Министерство иностранных дел России прокомментировало взрыв в кадетской школе полиции в столице Колумбии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Подтверждаем нашу позицию категорического осуждения любых террористических актов», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших при взрыве в Боготе.
В МИД подчеркнули, что Россия рассчитывает на то, что организаторы данной атаки понесут наказание.
Ранее сообщалось, что при взрыве в школе полиции в Боготе погибли 20 человек.