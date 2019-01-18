Россия осудила взрыв в школе полиции в Боготе

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Министерство иностранных дел России прокомментировало взрыв в кадетской школе полиции в столице Колумбии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подтверждаем нашу позицию категорического осуждения любых террористических актов», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших при взрыве в Боготе.

В МИД подчеркнули, что Россия рассчитывает на то, что организаторы данной атаки понесут наказание.

Ранее сообщалось, что при взрыве в школе полиции в Боготе погибли 20 человек.