Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих

Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета по ЖКХ предложила выключать на ночь свет в домах, где жильцы, имея печки, незаконно используют электричество, пишет «Чита.ру».

Она считает, что заставить платить по счетам таких жителей просто невозможно, так как «денег у них нет».

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«По логике им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить», — предложила Борисова.

Это заявление уже вызвало в сети критику общественности. В свое оправдание депутат отметила, что ее слова были «сарказмом», а сказала она их от безысходности.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии предложили снизить цены на электричество за счет соседей.