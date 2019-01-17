В МЧС экстренно предупредили о плохой погоде в Подмосковье

В управлении МЧС по Московской области экстренно предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в Подмосковье с 9.00 до 21.00 ветер усилится до 13-18 м/с. Кроме того, ожидается сильный снег, метель и гололедица.

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В ведомстве призвали жителей региона к осторожности.

Ранее сообщалось, что в столице в четверг, 17 января, ожидается до -3°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от -3 до -1°С. Днем облачно, снег, местами метель и гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/c с порывами до 12-17 м/c.