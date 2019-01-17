Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали в Москву
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин проинформировал, что Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще пять граждан России и Белоруссии, фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге, депортированы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, они были отравлены в Москву. Из российской столицы граждан Белоруссии доставят в Минск.
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Уточняется, что еще одного фигуранта дела вышлют из страны 21 января.
Ранее Настя Рыбка рассказала о своих планах после выхода из тюрьмы.