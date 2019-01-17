Виталий Милонов потребовал запретить рекламу экстрасенсов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить рекламу экстрасенсов на телевидении. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, сама эта деятельность должна быть административно наказуема.

«К сожалению, экстрасенсы более опасны, чем сигареты и алкоголь, но они не запрещены, поэтому надо их совместно признать негодяями и запретить», — сказал Милонов.

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Он уточнил, что в правительстве пока не поддержали его идею.

Ранее, в 2017 году, Виталий Милонов заявлял, что магов и экстрасенсов расплодили политические деятели времен перестройки Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе.