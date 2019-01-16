Криминалисты не нашли следов взрывчатых веществ на месте взрыва в Шахтах

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В ходе осмотра пострадавшего при взрыве газа дома в Шахтах в Ростовской области, криминалисты не нашли никаких следов взрывчатых веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

По ее словам, сотрудники криминалистического центра СК России с помощью газоанализатора провели осмотр дома, но не нашли следов взрывчатых веществ.

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Отмечается, что был установлен эпицентр взрыва — это квартира № 72, в которой проживала 66-летняя женщина. Кроме того, очевидцы случившегося рассказали, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.

Ранее сообщалось, что тела всех погибших при взрыве в Шахтах были опознаны.