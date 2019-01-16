Путин потребовал расселить весь дом после трагедии в Магнитогорске
Президент России потребовал расселить весь дом после ЧП в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, он уже дал соответствующее поручение губернатору Челябинской области.
«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — сказал Путин.
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Он добавил, что с такой просьбой к нему обратились сами жители, и нужно пойти им навстречу.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске начали демонтаж поврежденных при взрыве подъездов.