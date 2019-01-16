Пожар после взрыва на заводе в Ленбласти ликвидирован

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Пожар на заводе в Ленинградской области, где днем 16 января произошел взрыв, потушен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе около 11.00 мск взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами. Четыре человека пострадали.

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«В 13.45 полная ликвидация горения», — проинформировали в пресс-службе.

Ранее было обнародовано видео взрыва на заводе в Ленинградской области.