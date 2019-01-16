Источник сообщил о срочной перевозке Рыбки и Лесли из Паттайи

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Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» в Таиланде спешно перевезены из Паттайи в Бангкок в центр временного содержания иммиграционной полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в таиландском ведомстве.

15 января суд Таиланда огласил приговор восьмерым фигурантам дела о нелегальном «секс-тренинге», признав их виновными и приговорив к условным срокам.

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«Их увезли в Бангкок вчера поздно ночью, спешно оформив здесь все необходимые документы», — сказал источник.

Отмечается, что российское посольство в Таиланде подтвердило данную информацию.

Ранее сообщалось, что Рыбка и Лесли в Таиланде отказались от услуг адвокатов.