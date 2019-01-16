Агрессивные жители Владивостока закидали камнями вызванную ими «скорую»

Во Владивостоке «компания друзей» вызвала скорую помощь, а когда когда машина приехала, закидали ее камнями, сообщает портал Vlnews24.

По информации портала, инцидент произошел во вторник, 15 января. Отмечается, что вызвала врачей «компания друзей», сообщив, что девушке из их компании стало плохо. Однако когда «скорая» приехала, мужчины начали вести себя «агрессивно». Врачи решили спрятаться в машине и дождаться полиции, но мужчины закидали «скорую» камнями и разбили лобовое стекло.

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Представитель управления МВД по региону подтвердил РИА «Новости», что неизвестные закидали камнями машину скорой помощи на улице Гризодубовой, но не привел подробностей инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе учительница умерла из-за опоздания «скорой».