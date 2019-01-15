Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей

Водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и его супруга забрали деньги, которые мужчина выиграл в лотерею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лотереи.

«Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мирошниченко и его супруга Оксана, которая работает водителем трамвая, не планируют кардинально менять свою жизнь.

Ранее сообщалось, что водитель из Екатеринбурга выиграл в лотерею 500 млн. руб.