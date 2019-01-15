Трамп рассказал о новом караване мигрантов из Гондураса

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Новая группа беженцев из гондурасского города Сан-Педро-Сула направилась к американской границе. Президент США Дональд Трамп заявил, что только стена может их остановить, пишет The Hill.

Сообщается, что 14 января около 600 мигрантов из Гондураса выдвинулись в сторону США.

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«Большой новый караван направляется к нашей южной границе из Гондураса. Скажите Нэнси (спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. — «Газета.ру») и Чаку (лидеру Демократической партии в сенате Чаку Шумеру. — «Газета.ру»), что летающий вокруг дрон их не остановит. Только стена сработает. Только стена или стальное заграждение сохранит нашу страну в безопасности. Перестаньте играть в политические игры и прекратите шатдаун», — написал Трамп.

Известно, что с 22 декабря из-за разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе, ряд ведомств США работают в сокращенном режиме. Таким образом Трамп добивается строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался временно отменить шатдаун.