Патрушев отчитался о снижении террористической активности в России в 20 раз

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации (Совбеза) Николай Патрушев заявил, что за последние пять лет в России более чем в 20 раз снизилась деятельность террористов. Об этом он рассказал в интервью в «Российской газете».

«Снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов в нашей стране, в результате чего предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов (за последние 5 лет. — «Газета.ру»), — рассказал Патрушев.

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По словам секретаря, благодаря активной работе российских спецслужб и правоохранителей в 2018 году было предотвращено 20 терактов.

Ранее сообщалось, что Патрушев заявил о росте уровня активности террористов в Сибири.