Суд Таиланда огласил приговор Лесли и Рыбке

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Суд Таиланда признал виновными Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шесть подсудимых в организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе, передает РИА «Новости».

Как отмечается, все подсудимые приговорены к условным срокам, а также к фактическому заключению, за которое им засчитали арест во время следствия.

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В настоящее время суд Паттайи принимает меры для скорейшей депортации осужденных на родину.

Ранее сообщалось, что Рыбка и Лесли в Таиланде отказались от услуг адвокатов.