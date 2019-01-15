У экс-главы Серпуховского района Подмосковья нашли имущество на 10 млрд

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Генеральная прокуратура обнаружила у арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна незаконно нажитое имущество на десять миллиардов рублей. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной на видеоканале «Эфир».

По его словам, это не соответствует официальным доходам Шестуна.

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Он уточнил, что у бывшего главы Серпуховского района нашли 676 объектов недвижимости. Также во владении подконтрольных ему структур находятся две базы отдыха, стоимость которых оценивается в 274 млн рублей.

«Помимо недвижимости у Шестуна был обнаружен солидный автопарк — 22 автомобиля. Общая стоимость составляет почти 27 млн рублей», — отметил Куренной.

Ранее сообщалось, что арестованный глава Серпуховского района принял решение баллотироваться из СИЗО.