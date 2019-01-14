Эксперт объяснила участившиеся взрывы газа в российских домах

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Директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская назвала взрывы бытового газа в российских домах системной проблемой. Об этом сообщает газета «Известия».

14 января в городе Шахты произошел взрыв газа, жертвой которого стал один человек. Судьба еще четверых неизвестна.

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По ее словам, причинами подобных инцидентов являются в том числе кризис системы ЖКХ и городского управления. Из-за отсутствия распределения ответственности и полномочий за состоянием газовых коммуникаций никто не следит, и системы изнашиваются, как это произошло в Шахтах.

«Кто несет ответственность за взрыв газа, до сих пор не определено. С одной стороны, магистральный трубопровод относится к ресурсоснабжающей структуре, но с другой – он идет по фасаду жилого дома, который фактически никому не принадлежит», — сказала Ирбитская.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внести законопроект о системах газовой безопасности.