Борис Джонсон не отказался от сравнения женщин в бурках с «грабителями банков»

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он снова бы сравнил женщин в бурках с «грабителями банков», пишет Metro.

Это уже не первый случай, когда Джонсон сравнивает женщин в мусульманской женской одежде с грабительницами и почтовыми ящиками. В 2018 году в Великобритании его высказывание вызвало скандал. В результате расследования инцидента, которым занималась Консервативная партия страны, было установлено, что, хотя язык Джонсона можно считать «провокационным», но он «имеет полное право использовать сатиру, чтобы выразить свою точку зрения».

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По словам источника из окружения Бориса Джонсона, политик не собирается приносить извинения за свои слова. Он «не хочет попасть в ловушку дебатов по таким неоднозначным вопросам…Абсолютно нелепо, что эти высказывания вызвали такую агрессивную реакцию…Если мы не позволим защищать либеральные ценности, то подготовим почву для реакционеров и экстремистов», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон сравнил свое похудение с легким выходом Британии из ЕС.