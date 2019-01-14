В Ставрополе учительница умерла из-за опоздания «скорой»
Следователи проверяют информацию СМИ о смерти женщины, которая не дождалась приезда скорой помощи. Об этом сообщается на сайте управления СК по краю.
«На одном из официальных порталов в сети Интернет выявлена информация о смерти в городе Ставрополе 26-летней учительницы из-за несвоевременного прибытия скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что женщина заболела простудой и вызвала «скорую». Однако медики приехали через 2-3 часа после вызова, к тому моменту женщина уже умерла.
Ранее сообщалось, что в Сызрани учительница получила сотрясение мозга после удара от ученика.