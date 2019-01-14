Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Вышинского

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Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, проинформировал, что Херсонский апелляционный суд отклонил аппелцию на продление его ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, суд оставил определение о продлении ареста Вышинского до 27 января без изменений.

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«В удовлетворении апелляции отказано», — сказал Доманский.

Ранее замглавы российского МИДа Евгений Иванов заявил, что украинская сторона не дает консульский доступ к Кириллу Вышинскому.