В Приморье вылечили зубы поедавшему собак амурскому тигру

Амурский тигр по имени Тихон, который ранее похитил у пограничников двух собак, прошел ветеринарный осмотр у приморских стоматологов, сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Работники парка решили отправить тигра на обследование после того, как хищник стал посещать пограничную заставу в Приморье и успел убить двух служебных собак пограничников. Специалисты сделали Тихону УЗИ и ЭКГ, а также провели рентгенологические исследования. В результате они установили, что тигр скорее-всего испытывает сильную зубную боль. Сразу после осмотра Тихону почистили зубные каналы и поставили четыре пломбы.

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В остальном осмотр показал, что тигр здоров: у него не было старых огнестрельных ранений, повреждений конечностей и позвоночного столба. Специалистам еще предстоит проанализировать взятые пробы крови и результаты УЗИ.

Отмечается, что после отлова зверя поместили в карантинный блок Центра реабилитации тигров и других редких животных.

Ранее сообщалось, что в Приморье поймали тигра, утащившего собак у пограничников.