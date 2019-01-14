В Госдуме предложили наказывать за неправильную подготовку донорской крови

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести административную и уголовную ответственность за безопасность и качество подготовки донорской крови, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем по донорской крови и по правилам безопасности предусмотреть отдельную зону ответственности. Это просто странно, что до сих пор в законодательстве ничего нет. Донорская кровь – это особая история и для сохранности жизни, здоровья, безопасности, и по соблюдению правил», — заявила Яровая на заседании Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

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Также Яровая отметила, что уже работает над предложенной инициативой.

«Мы считаем, что нужно повышать ответственность, как административную, так и уголовную, то есть даже не повышать, а установить самостоятельно квалифицированную ответственность именно за качество и безопасность подготовки донорской крови», — дополнила политик.

Ранее сообщалось, что в Приамурье более 20 детей заразили гепатитом С в детской областной больнице.