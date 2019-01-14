СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Шахтах

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Шахты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследованием займется Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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«Предварительно, в результате хлопка газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме.