В Госдуме Порошенко обвинили в «сектантстве» и «бездуховности»
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назвал президента Украины Петра Порошенко бездуховным и безнравственным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он использует церковную тему для своей предвыборной кампании.
«Превращая в разменную монету храмы, имеющие глубокую историческую ценность и особое духовное значение, оплачивая таким образом «взятку» за томос, Порошенко демонстрирует свою бездуховность и безнравственность», — сказал Козенко.
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Он добавил, что происходящие события в религиозной сфере на Украине можно назвать только «сектантством».
Ранее сообщалось, что Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы.