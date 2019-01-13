В Госдуме Порошенко обвинили в «сектантстве» и «бездуховности»

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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назвал президента Украины Петра Порошенко бездуховным и безнравственным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он использует церковную тему для своей предвыборной кампании.

«Превращая в разменную монету храмы, имеющие глубокую историческую ценность и особое духовное значение, оплачивая таким образом «взятку» за томос, Порошенко демонстрирует свою бездуховность и безнравственность», — сказал Козенко.

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Он добавил, что происходящие события в религиозной сфере на Украине можно назвать только «сектантством».

Ранее сообщалось, что Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы.