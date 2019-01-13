Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

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Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, он не устранил выявленные в документе недостатки.

Уточняется, что в декабре 2018 года иск оставили без движения из-за того, что тот не соответствовал некоторым требованиям статей Гражданского процессуального кодекса России.

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Для исправления ситуации Виктору Золотову был назначен срок до 9 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава Росгвардии похвалил учебу внука в Англии.