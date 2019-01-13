На НПЗ под Ставрополем произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новопавловске Ставропольского края произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В результате инцидента пострадали трое рабочих. Они были доставлены в больницу.

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Как отмечается, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По данным агентства, пожар был полностью ликвидирован в 9.59 мск.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар на территории НПЗ в Уфе полностью потушен.