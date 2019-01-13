На НПЗ в Уфе произошел пожар
В Уфе в одном из помещений нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС Башкирии.
Сообщается, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В настоящее время пожарные тушат огонь.
«По оперативной информации, пострадавших нет», — сказал представитель МЧС по республике.
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Он добавил, что горение началось в помещении электросетей завода. Источник ТАСС в экстренных службах подчеркнул, что возгоранию присвоен второй ранг сложности.
Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.