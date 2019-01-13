На Украине высмеяли закон о сексе по согласию
Пара из Николаева высмеяла новые поправки в украинском Уголовном кодексе, по которым секс без «добровольного согласия» будет считаться изнасилованием. Об этом сообщает издание «Новости-N».
Как отмечается, они придумали шуточный акт «на проникновение в другого живого человека». Согласно этому документу, люди должны указать свои паспортные данные, идентификационный код, номер мобильного и прочие сведения. Подчеркивается, что акт необходимо составлять в присутствии трех свидетелей.
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Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на данную акцию и тоже начали шутить.
«Квитанции об оплате не хватает. Надо же», — приводит слова одного из них РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на Украине секс без «добровольного согласия» будет уголовно наказуемым.