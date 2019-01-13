В Ивано-Франковской области Украины загорелся завод

На Украине произошел пожар на заводе, расположенном в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается в фейсбуке МВД.

Согласно имеющейся информации, возгорание началось в 22.08 мск по пока не установленным причинам.

«По состоянию на 22.45 (23.45 мск) происходит факельное гонения пирогаза», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что тушить огонь запрещено, поэтому в настоящее время охлаждают соседние здания.

Ранее сообщалось, что в Якутске 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме.