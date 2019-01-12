Врачи рассказали о состоянии раненых при обстреле автомобиля в Ингушетии
Один из сотрудников полиции, получивших ранения при обстрела автомобиля начальника центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную больницу.
По данным агентства, два полицейских находятся в состоянии средней тяжести.
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Как отмечается, жизни раненных сотрудников полиции ничего не угрожает.
Ранее СМИ сообщили, что в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль начальника ЦПЭ МВД.