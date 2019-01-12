В США двух человек задержали после стрельбы в торговом центре

В американском штате Нью-Джерси двух человек задержали в связи со стрельбой, открытой в торговом центре. Об этом сообщает News 12 New Jersey.

По словам начальника полиции Джерси-сити Майкла Келли, может оказаться, что ни один из задержанных не является стрелком.

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Как сообщили городские власти, в результате стрельбы пострадали два человека. Они находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что после стрельбы у московского кафе мужчину увезли в багажнике.