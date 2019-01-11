В Новой Москве объявлен карантин по бешенству

В поселении Щербинка в Новой Москве до 10 марта объявлен карантин после заболевания бешенством домашнего животного. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, в период карантина запрещаются выставки собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы поселения, а также отлов для вывоза диких животных в зоопарки или с целью расселения в других районах.

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«В связи с выявлением 9 января 2019 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Щербинка Новомосковского административного округа города Москвы… установить карантин на территории поселения Щербинка Новомосковского административного округа до 10 марта», — говорится в тексте документа.

За соблюдением выполнения карантинных требований будет следить столичный комитет ветеринарии.

В прошлом году губернатор Саратовской области ввел карантин возле дома из-за бешеного дикого хомяка.