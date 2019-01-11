Главврача роддома уволили после скандала с заклеенным ртом у младенца

После опубликованного в сети видео, где у младенца рот заклеен пластырем, была уволена главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии Хади Угурчиева, передает РИА «Новости».

На скандальной видеозаписи новорожденный лежит в больничной палате и к его лицу лейкопластырем приклеена соска. При этом рядом с ним нет медперсонала и родственников.

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«После этого случая Угурчиева освобождена от должности главного врача республиканского перинатального центра. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева», — сообщили в МВД по Ингушетии.

По предварительным данным, которые сообщил источник в правоохранительных органах, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток перинатального центра, и она уже созналась в этом.

Ранее сообщалось, что в Амурской области главврач лишился работы после перевязки пациентки скотчем.