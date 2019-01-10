Павленский прокомментировал приговор французского суда

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Российский художник-акционист Петр Павленский прокомментировал вынесенный ему французским судом приговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, постановление не является жестоким.

«Я остаюсь на свободе, Оксана (Шалыгина, подруга Павленского — «Газета.Ru») остается на свободе», — сказал Павленский.

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Однако он подчеркнул, что суд «оправдал глумление власти над обществом», и это значит, что процесс проигран.

Ранее сообщалось, что Петра Павленского признали виновным в поджоге банка.