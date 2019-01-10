Суд Парижа признал Павленского виновным в поджоге банка
Французский суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге банка на площади Бастилии, передает РИА «Новости».
Сообщается, что россиянину назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, два из которых он будет отбывать условно. С учетом того, что Павленский уже провел 11 месяцев под арестом во время следствия, суд не стал требовать для него заключения.
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«Это предупредительный приговор. И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения», — сказал судья.
В октябре 2017 года Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже. После этого художника поместили под стражу.