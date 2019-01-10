Telegraph рассказала о гангстерских районах Лондона

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Некоторые районы британской столицы Лондона стали «вотчиной гангстеров и убийц», пишет газета Daily Telegraph.

Так, в среду, 9 января всего в нескольких километрах от места парламентских дебатов полиция проводила расследование смерти подростка. 14-летнего Джейдена Муди, ехавшего на мопеде, сбила машина. После этого трое мужчин вышли из машины и, как предполагается, нанесли ножевое ранение, пишет издание. На данный момент информации недостаточно, однако убийство может быть связано с торговлей наркотиками, утверждает газета.

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Нападение произошло в Уолтем-Форест, восточной части Лондона. У этого района плохая репутация, поскольку он считается местом встречи наркодилеров, поясняет издание. Кроме того, там собираются группы «приезжих банд», говорится в материале.

Джейден Муди стал 133 жертвой в Лондоне с января 2018 года, к тому же, он оказался самым молодым из всех убитых, несмотря на то, что в этом списке и так много подростков, пишет газета.

Сможет ли мэр Лондона Садик Хан объяснить, почему столица Великобритании превратилась в вотчину гангстеров и убийц, которые, как создается впечатление, действуют абсолютно безнаказанно, задается вопросом газета.