В Петербурге ветеран чеченской войны избил стулом четверых в кафе «Шаверма»

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В Санкт-Петербурге на видео попала драка между молодыми людьми, в ходе которой один из них избил стулом четверых, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, в очереди компания пошутила о сумке стоящего впереди мужчины. Она показалась им «слишком женской».

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После этого молодой человек набросился на обидчиков, схватив стул. Как отмечается в местном паблике «Вконтакте», он оказался ветераном второй чеченской компании и служил в разведроте.

Отмечается, что события разворачивались в кафе «Шаверма», а инцидент завершился примирением сторон.