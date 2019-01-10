В Петербурге ветеран чеченской войны избил стулом четверых в кафе «Шаверма»
В Санкт-Петербурге на видео попала драка между молодыми людьми, в ходе которой один из них избил стулом четверых, сообщает РЕН ТВ.
По словам очевидцев, в очереди компания пошутила о сумке стоящего впереди мужчины. Она показалась им «слишком женской».
Реклама
После этого молодой человек набросился на обидчиков, схватив стул. Как отмечается в местном паблике «Вконтакте», он оказался ветераном второй чеченской компании и служил в разведроте.
Отмечается, что события разворачивались в кафе «Шаверма», а инцидент завершился примирением сторон.