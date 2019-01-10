В МВД открестились от участия в похоронах криминального авторитета в Амурске

Представители МВД опровергли сообщения об участии главы районной полиции в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина, которые прошли 8 января в Амурске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Ирину Щеголеву.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с похоронной процессией в Амурске. Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.

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«Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах», — заявила Щеголева.

Она подчеркнула, что в ведомстве в данный момент рассматривают возможность о защите чести и достоинства с помощью суда.

В прокуратуре агентству также рассказали, что прокурор не принимал участия в похоронах. По словам представителей ведомства, он в этот момент находился в Хабаровске.

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