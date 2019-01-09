В Оренбуржье загорелся завод по производству цинкового оборудования

Пожар обуял завод по производству промышленного цинкового оборудования в Оренбургской области, передает РИА «Новости».

Возгорание произошло на территории Оренбургского завода промышленного цинкования, который расположен в селе Покровка Новосергиевского района. В огне находятся около трех тысяч квадратных метров.

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«По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение цеха горячего цинкования. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности, на место направлена оперативная группа оренбургского МЧС, спецтехника, специалисты испытательной пожарной лаборатории, также направлена экологическая служба Оренбургской области. По оперативной информации погибших, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Причина пожара пока не установлена.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе произошел пожар на одном из крупнейших производственных предприятий Северной Осетии — заводе «Электроцинк».