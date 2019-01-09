Кабмин направил дополнительные средства для пострадавших в Магнитогорске

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство направит 147 млн. руб. из резервного фонда для помощи жителям обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помощь направят жителям обрушившегося подъезда, чтобы те могли приобрести новое жилье.

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«Это, прежде всего, жильцы двух подъездов, подъезда номер 7 и номер 8, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Для этих целей из резервного фонда правительства направлено будет в область в общей сложности 147 миллионов рублей», — заявил Медведев на встрече с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Премьер также призвал распределить средства «как можно быстрее», и отметил, что помощь в каждом конкретном случае будет зависеть от площади утраченного жилья.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске прошла панихида по погибшим при обрушении жилого дома.