В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

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В районе японского острова Танэгасима произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 16 км к юго-востоку от населенного пункта Нисиноомоте», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,0.