Посольство отреагировало на задержание россиянина по запросу ФБР
Посольство России прокомментировало задержание россиянина Дмитрия Макаренко по запросу ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным дипмиссии, в настоящее время Макаренко содержится в тюрьме в американском штате Гавайи.
Как отмечается, россиянин ожидает этапирования во Флориду, где состоится судебное заседание по его делу.
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В посольстве также подчеркнули, что российские дипломаты окажут Макаренко всю необходимую консульскую помощь.
Ранее в МИД России прокомментировали задержание россиянина по запросу ФБР.