На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, иконы могли пропасть из лавры до 2003 года.
Он также добавил, что документация по проверке направляется в правоохранительные органы Украины.
Реклама
Нищук подчеркнул, что на основе сверки идут уголовные производства.
Ранее сообщалось, что УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре.