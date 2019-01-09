На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

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Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, иконы могли пропасть из лавры до 2003 года.

Он также добавил, что документация по проверке направляется в правоохранительные органы Украины.

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Нищук подчеркнул, что на основе сверки идут уголовные производства.

Ранее сообщалось, что УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре.