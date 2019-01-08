Названа причина нападения мужчины с молотком на школу в Китае

Мужчина, напавший на учеников одной из школ Пекина, оказался техническим сотрудником, которому не продлили контракт, передает РИА «Новости».

Уточняется, что после увольнения он решил выместить злобу на детях. Он взял свой рабочий молоток и во время перемены напал на учащихся.

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Ранее сообщалось, что в результате нападения пострадали 20 детей, они были госпитализированы.

Трое школьников находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.