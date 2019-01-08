Самолет министра ФРГ сломался в ходе его визита в Африку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/12066505/Depositphotos_71926079_l-2015-pic905-895x505-40158.jpg">

В ходе поездки министра ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера в Республику Малави сломался правый двигатель сверхдальнемагистрального лайнера Global 5000, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что министр направлялся в Замбию, где планировал посетить месторождения по добыче меди, а также солнечную электростанцию. В настоящий момент специалисты определяют серьезность поломки.

Реклама

Отмечается, что этот сбой в работе правительственных бортов Германии стал вторым с ноября 2018 года, когда канцлер страны Ангела Меркель не смогла вовремя прибыть на открытие саммита G20 в Буэнос-Айрес.

Ранее сообщалось, что компания Lufthansa ответила на обвинения в причастности к ЧП с самолетом Меркель.