В Турции начался суд по делу об убийстве посла России
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА «Новости».
На скамье подсудимых находятся 18 человек, четверо из них участвуют по прямой трансляции из тюрем в различных регионах Турции.
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Слушание проходит в зале Дворца правосудия.
Ранее сообщалось, что в Турции завершили следствие по делу об убийстве посла Карлова.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.
Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.