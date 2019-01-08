Канадский журналист рассказал об итогах борьбы за трезвость в России

Журналист канадской телерадиокомпании CBS Крис Браун рассказал о своих впечатлениях о борьбе за трезвость в России.

По словам журналиста, 12 лет назад жители России потребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас этот показатель ближе к 10 литрам, а в Канаде он составляет 8 литров. Отмечается, что сейчас Россия занимает 14 место в мире по потреблению алкоголя, находясь по этому показателю рядом с Францией и Германией.

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Кроме того, в стране существенно снизился уровень потребления крепкого алкоголя — на 31%.

Браун также подчеркнул, что ВОЗ признала усилия российских властей, направленные на снижение потребления алкоголя.