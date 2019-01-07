Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе

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Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором требует признать задержание 24 украинских моряков российскими пограничниками в Керченском проливе незаконным. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в фейсбуке.

«Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена», — в заключение обратился Лищина к украинским морякам.

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В России действия украинских моряков считают нарушением государственной границы. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.