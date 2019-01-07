Посольство США в Афинах забросали бутылками с краской
Анархисты из группировки «Рубикон» забросали американское посольство в Афинах бутылками с красной краской, передает РИА «Новости».
Сообщается, что к зданию посольства ночью подъехала группа из десяти человек на мотоциклах, которые забросали его бутылками с краской и дымовыми шашками, чтобы не попасть на запись камер видеонаблюдения.
Полиция задержала несколько человек благодаря оперативно организованному преследованию, они были доставлены в службу госбезопасности.